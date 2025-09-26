I talenti dell’Olimpia Milano trionfano al torneo Giangio Forever
L’albo d’oro del Giangio Forever, torneo giunto alla decima edizione e in memoria di Gianluca Muscia, si arricchisce con il prestigioso nome dell’Olimpia Milano. Gli under 13 biancorossi hanno battuto in finale la Reyer Venezia per 93-68. Entrambe le squadre sono arrivate all’ultimo atto imbattute e hanno dato vita a una gara a senso unico, con l’Olimpia che ha preso il largo subito grazie a un attacco spumeggiante, sotto la guida tecnica di coach Paolo Alberti. Nelle tre giornate del torneo andato in scena a Seregno sono arrivate oltre mille persone ad assistere a incontri vibranti e combattuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
