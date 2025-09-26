I segreti di Anfiteatro e Palazzo Ferretti
Un tuffo nella cultura di Ancona, e non solo, grazie alle ‘Giornate Europee del Patrimonio’. Grande protagonista è l’ Anfiteatro romano, per il quale sono previste visite guidate oggi (ore 14.30, 15.30 e 16.30) e domani (ore 16.30, 17.30 e 18.30). I partecipanti si ritroveranno alla biglietteria del Museo Archeologico Nazionale. Prenotazioni: 071202602. Il biglietto (Museo + Anfiteatro) costa 8 euro (ridotto 18-25 anni 2 euro; gratuito per minorenni e categorie di legge). Con il biglietto integrato Museo + Anfiteatro è possibile visitare il Museo anche il giorno successivo alla visita dell’Anfiteatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Le mura ciclopiche e le abitazioni arcaiche del VII secolo a.C. di Roselle sveleranno ai visitatori affascinanti segreti del misterioso popolo etrusco, così come il bellissimo anfiteatro di epoca imperiale e la splendida Domus dei mosaici racconteranno dell'età ro - facebook.com Vai su Facebook
I segreti di Anfiteatro e Palazzo Ferretti - Nel pomeriggio (ore 18), nell’Auditorium del Museo e poi nel Salone delle Feste è in programma la conferenza pubblica di presentazione del Cofanetto da Belmonte Piceno alla quale interverranno, tra ... Secondo msn.com
Alla riscoperta di Palazzo Ferretti. Nuove opere sulla terrazza vanvitelliana - La splendida terrazza di Palazzo Ferretti, sede del Museo Archeologico, arricchisce il proprio fascino grazie a un nuovo allestimento di manufatti in pietra, rendendo fruibili al pubblico opere che ... Si legge su ilrestodelcarlino.it