Resiliente, ma in calo. Così appare il settore della ristorazione a Brescia, secondo i dati analizzati da Confesercenti della Lombardia Orientale che, per il settore della ristorazione, ha appena visto la riconferma di Emilio Zanola, titolare della Trattoria Castello di Serle, alla presidenza di Fiepet Confesercenti della Lombardia Orientale. Nel 2019 la provincia di Brescia contava 7.838 imprese nel settore; nel 2025, il numero è sceso a 7.642, con una variazione negativa di 196 imprese, pari a un calo del 2,5%. La resilienza di Brescia è attribuita principalmente al suo bacino turistico e urbano più ampio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ristoratori stringono i denti ma cala il numero delle imprese