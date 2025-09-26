I pronostici di venerdì 26 settembre | Serie B Bundesliga Liga e Ligue 1
I pronostici di venerdì 26 settembre, finita la tre giorni di Europa League ripartono Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi Finita la tre giorni di Europa League, ripartono i principali campionati con in campo due protagoniste della Champions League, Bayern Monaco in Bundesliga e Marsiglia in Ligue 1. I campioni di Germania in carica non dovrebbero avere problemi contro il Werder Brema: attesa la solita goleada. La squadra allenata da De Zerbi invece dopo avere battuto il PSG vuole continuare a volare, ma in casa dello Strasburgo non sarà una passeggiata. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - venerd
Buon venerdi di San Gennaro 1^ corsa di trotto ore 15.15 Clicca sul link e leggi i pronostici Ingresso gratuito, snack bar, parco attrezzato https://www.ippodromoagnano.it/2025/09/19/agnano-trotto-venerdi-19-settembre-15-15-pronostici-di-emilio-miglia - facebook.com Vai su Facebook