I pronostici di venerdì 26 settembre | Serie B Bundesliga Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 26 settembre, finita la tre giorni di Europa League ripartono Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi Finita la tre giorni di Europa League, ripartono i principali campionati con in campo due protagoniste della Champions League, Bayern Monaco in Bundesliga e Marsiglia in Ligue 1. I campioni di Germania in carica non dovrebbero avere problemi contro il Werder Brema: attesa la solita goleada. La squadra allenata da De Zerbi invece dopo avere battuto il PSG vuole continuare a volare, ma in casa dello Strasburgo non sarà una passeggiata. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

