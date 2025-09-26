I pro Pal ci riprovano | Blocchiamo Malpensa Ma è un flop

Ilgiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Previsto per oggi alle 10 lo sciopero organizzato al Terminal 1 di Malpensa dal sindacato Usb, a cui ha aderito anche il Cub, per i contratti di lavoro, la situazione nella Striscia di Gaza e per esprimere il sostegno all'iniziativa della Flotilla. I primi membri dell'organizzazione sono arrivati poco dopo le 9, e hanno iniziato a mettere le bandiere del sindacato e a montare gli speaker. Per il momento, nessun vessillo della Palestina in vista. Le forze dell'ordine sono già presenti sul posto: tre camionette della polizia e due volanti, oltre ai carabinieri. Poco dopo le 10.00, sono arrivate le prime persone con la kefiah al collo, e trpe giovani hanno portato una bandiera della Palestina e una dei Giovani palestinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i pro pal ci riprovano blocchiamo malpensa ma 232 un flop

© Ilgiornale.it - I pro Pal ci riprovano: "Blocchiamo Malpensa". Ma è un flop

In questa notizia si parla di: riprovano - blocchiamo

pro pal riprovano blocchiamoI pro Pal ci riprovano: "Blocchiamo Malpensa". Ma è un flop - Sindacati e pro Pal pronti a bloccare uno dei principali scali milanesi per la situazione nella Striscia di Gaza e per esprimere il sostegno all'iniziativa della Flotilla ... Da msn.com

pro pal riprovano blocchiamo"Rischio alto". Il dossier di Israele sui Pro Pal in Italia. E loro: "Blocchiamo l'aeroporto di Malpensa e Torino" - In vista della manifestazione del 22 settembre, il ministero della Diaspora di Israele ha diramato un documento per mettere in guardia gli ebrei in Italia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pro Pal Riprovano Blocchiamo