I primi tre mesi del commissario prefettizio a Trecate | Lavori pubblici per la sicurezza delle persone

Da poco più di tre mesi la città di Trecate è nelle mani del dottor Diego Dalla Verde, il commissario prefettizio insediatosi lo scorso 17 giugno 2025 per reggere la città dopo la caduta del governo di Federico Binatti. Un "traghettatore" che rimarrà la figura di riferimento massima fino alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

