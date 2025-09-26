I Poggi | Sconcertati una ferita che non si rimargina mai
Articolo in aggiornamento " I genitori di Chiara son sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai ". Lo ha detto l'avvocato Francesco Campagna, legale di Marco Poggi, il fratello di Chiara, commentando le indiscrezioni relative all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore Mario Venditti, il magistrato che archiviò la posizione di Sempio nel 2017. " Queste cose non sono casuali. C’è il tentativo di rilanciare, - ha continuato Campagna - attraverso un meccanismo di sponda, un’indagine che a oggi ha portato solamente conferme sulla responsabilità di Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: poggi - sconcertati
Garlasco e le nuove perquisizioni, la reazione della famiglia Poggi: “Sono sconcertati, tormentone infinito su una ferita aperta”
Delitto Garlasco, legale Poggi: "Genitori di Chiara sconcertati, siamo al paradosso"
"I genitori sono sconcertati", parla l'avvocato del fratello di Chiara Poggi
Comune di Poggio Imperiale. . Live congiunta del Sindaco di Poggio Imperiale Alessandro Liggieri e del Sindaco di Apricena Antonio Potenza per una comunicazione importante ai cittadini - facebook.com Vai su Facebook
L'avvocato dei Poggi, 'i genitori di Chiara sono sconcertati' - Così Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, il fratello di Chiara, fuori dal palazzo di Giustizia di Pavia, dopo le nuove perquisizioni a casa dei genitori di Andrea Sempio, ora indagato per ... Lo riporta msn.com
Garlasco e le nuove perquisizioni, la reazione della famiglia Poggi: “Sono sconcertati, tormentone infinito su una ferita aperta” - L’avvocato Compagna, legale del fratello di Chiara: “'C’è il tentativo di rilanciare attraverso un meccanismo di sponda un'indagine che ad oggi ha portato solamente conferme sulla responsabilità di Al ... msn.com scrive