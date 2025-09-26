I pannelli per i grattacieli di Dubai con la firma di Forlì La società inaugura il nuovo showroom e punta agli Emirati Arabi

Un’inaugurazione che è insieme traguardo e nuovo inizio. New Time, tra i principali player italiani nell’integrazione fotovoltaica in architettura, ha aperto in via Campo dei Fiori la sede ampliata di Forlì: 1.400 metri quadrati in più, per un totale di quasi 6 mila metri quadrati, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

