I pannelli per i grattacieli di Dubai con la firma di Forlì La società inaugura il nuovo showroom e punta agli Emirati Arabi
Un’inaugurazione che è insieme traguardo e nuovo inizio. New Time, tra i principali player italiani nell’integrazione fotovoltaica in architettura, ha aperto in via Campo dei Fiori la sede ampliata di Forlì: 1.400 metri quadrati in più, per un totale di quasi 6 mila metri quadrati, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: pannelli - grattacieli
Il nuovo festival musicale di Milano: tre giorni di concerti a ingresso gratuito sotto i grattacieli di Portanuova. Il programma. - facebook.com Vai su Facebook