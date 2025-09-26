I nuovi modelli IA di Google DeepMind permettono ai robot di eseguire azioni più complesse
Con il nuovo aggiornamento di Google DeepMind, i robot possono eseguire azioni più complesse e trasferire competenze tra di loro.
