I nuovi dazi USA dal 1° ottobre Dai farmaci ai mobili

Nuovi dazi in arrivo dagli Stati Uniti a partire dal primo ottobre. Il Presidente Trump li annuncia su farmaci, camion, ma anche mobili da cucina e da bagno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - I nuovi dazi USA dal 1° ottobre. Dai farmaci ai mobili

In questa notizia si parla di: nuovi - dazi

Trump annuncia nuovi dazi: stangata su Giappone, Corea e altri Paesi asiatici. Mercati in allerta

Trump minaccia il Brasile con nuovi dazi. La replica di Lula: "Reagiremo"

Trump annuncia nuovi dazi contro il Canada, mentre l’Ue rimane col fiato sospeso

#Tg2000 - I nuovi #dazi #USA dal 1° ottobre. Dai #farmaci ai #mobili #26settembre #Tv2000 #Trump #TrumpTariff @tg2000it - X Vai su X

#USA , nuovi #dazi di #Trump: al 50% su mobili e cucine, al 100% sui #farmaci (ma per l’ #UE non superano il 15%) - #TrumpTariffs - facebook.com Vai su Facebook

Dazi Usa, nuova ondata: dal 1° ottobre tariffe al 100% sull’import di farmaci, al 50% sui mobili e al 25% sui camion. Svizzera e Regno Unito i più colpiti - Esenzioni per le aziende che hanno avviato la costruzione di impianti produttivi sul territorio statunitense. Scrive milanofinanza.it

Trump: nuovi dazi dal primo ottobre. Colpiti farmaci (100%), mobili da cucina e bagno (50%) e camion (25%) - Il presidente Usa annuncia nuovi dazi dal primo ottobre su farmaci, mobili e camion per proteggere la produzione nazionale. Lo riporta ilsole24ore.com