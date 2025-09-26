I nuovi dazi USA dal 1° ottobre Dai farmaci ai mobili

26 set 2025

Nuovi dazi in arrivo dagli Stati Uniti a partire dal primo ottobre. Il Presidente Trump li annuncia su farmaci, camion, ma anche mobili da cucina e da bagno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

