I nuovi dazi di Trump su farmaci mobili divani e camion | cosa cambia dal 1 ottobre

Farmaci, mobili, divani e camion. Sono queste le categorie individuate da Donald Trump che subiranno l’imposizione di nuovi dazi a partire dal 1 ottobre. Come di consueto, il presidente degli Stati Uniti ne ha dato l’annuncio sul suo profilo Truth dove ha scritto: «Imporremo una tariffa del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America». Il tycoon specifica poi cosa intende l’amministrazione americana con “stia costruendo”: «avvio dei lavori eo in fase di costruzione. Non ci saranno quindi tariffe su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è già iniziata». 🔗 Leggi su Open.online