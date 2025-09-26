I nuovi dazi di Trump | 100% sui farmaci 50% su mobili da bagno e cucine 30% sugli imbottiti e 25% sui camion pesanti

Roma, 26 settembre 2025 – Cento per cento di dazi sui farmaci (a meno che le aziende produttrici non abbiano la fabbrica in Usa), 50% su mobili da bagno e cucine componibili, 30% sugli imbottiti e, infine, 25% sui camion pesanti. E’ questa la nuova ondata di tariffe protezionistiche annunciata nella notte italiana dal presidente Usa Donald Trump dal primo di ottobre. Nuovi dazi che rischiano di pesare molto sull ’economia italiana del mobile e del design ma anche sulle aziende farmaceutiche nostrane. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che dal 1° ottobre i prodotti farmaceutici di marca o brevettati saranno soggetti a una tariffa del 100%, a meno che la casa farmaceutica non costruisca uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

