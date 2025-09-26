I nomi dei bimbi morti a Gaza Bloccato il consiglio comunale Lacrime e commozione in aula

di Gabriele Masiero Un elenco interminabile di nomi. Li ascolti e non puoi fare a meno che associare a quelle parole, spesso poco meno che impronunciabili, le immagini che da mesi arrivano quotidianamente nelle nostre case da Gaza. E che ci raccontano, al netto delle polemiche politiche di questa o dell’altra parte, la sofferenza indicibile della popolazione civile. Il pianto dei bambini. La disperazione delle loro mamme. E sono proprio i nomi di centinaia dei 20 mila bambini uccisi nella Striscia a risuonare nel silenzio sgomento della Sala delle Baleari. La protesta delle opposizioni, ideata e guidata dalla sinistra radicale di Diritti in comune (alla quale si sono accodate anche Pd e Avs), questa volta ha fatto centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

