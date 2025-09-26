«Fratelli d’Italia presenta un esposto ad Agcom e Procura della Repubblica di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto per il rinnovo della Regione Marche e diffuso in questi giorni». A renderlo noto è stato il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. «Saranno le autorità competenti – ha aggiunto – a valutare questa condotta, avvenuta peraltro in un periodo vietato dalla legge, che a noi appare come una pericolosa diffusione di fake news ». Un sondaggio tarocco sulle Marche. E nel Pd c’è chi lo rilancia. Donzelli ha ricordato anche che a rendere più incresciosa la vicenda c’è il fatto che «alcuni esponenti del Partito democratico, fra cui Alessia Morani, hanno fatto esplicito riferimento sui social network» a quel finto sondaggio, la cui veridicità è stata smentita oggi dalla «stessa società società Swg, a cui era stata attribuita». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I mezzucci dell’ultima spiaggia: sulle Marche un altro sondaggio “tarocco”. E nel Pd lo rilanciano pure…