I Magazzeno a X Factor e la loro risposta alla domanda | perché tutti restano a Milano nonostante prezzi e sacrifici?

Milano, 26 settembre 2025 – C’è un nuovo tormentone nella lunga storia di X Factor. Ad aprire la danze era stato nel 2019 “Carote” di Nuela (i bambini di oggi la sanno) e da quel momento in poi ogni stagione ha avuto le sue canzoni virali, canticchiate – anche senza volerlo consciamente – sotto la doccia. Quest’anno la prima puntata aveva “regalato” al pubblico la hit “ Pippetta e nanna”, poi nella terza puntata di Audition sono arrivati loro, i Magazzeno, con un look “versione Stargate”, un trio che si è formato “perché ci siamo trovati a suonare in un club per scambisti”. Il gruppo ha portato in scena la canzone “ Milano ”, dedicata proprio al capoluogo meneghino: “Una città che cresce in continuazione, dove ormai un affitto per un monolocale costa fino a mille euro – hanno spiegato -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

