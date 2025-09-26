I lavoratori portuali d’Europa a Genova per bloccare le navi di armi a Israele | Pronti al boicottaggio per Gaza

Lavoratori portuali da diversi Paesi d’Europa sono arrivati a Genova con l’obiettivo di definire una strategia comune per bloccare le spedizioni di armi verso Israele. Ad anticipare la notizia è Politico, secondo cui l’iniziativa potrebbe evolvere in un «boicottaggio molto più ampio» che minaccia di intaccare i legami commerciali tra lo Stato ebraico e l’Ue. A fare gli onori di casa è l’Unione sindacale di base (Usb), che ospita oggi e domani nel capoluogo ligure i rappresentanti di Spagna, Francia, Grecia, Cipro, Marocco e Germania per definire un piano d’azione condiviso. «Speriamo di uscire da questo ritrovo con un progetto concreto, sia per l’azione immediata che per un impegno a lungo termine», dichiara Francesco Staccioli, membro della segretaria federale dell’Usb e coordinatore dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Open.online