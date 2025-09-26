I governi Roma e Caracas tornano a parlarsi | la chiamata dopo la visita consolare ai detenuti Trentini e Burlò
Si riallacciano i rapporti tra Roma e Caracas dopo quattro anni di gelo – nonostante ambasciate e consolati operativi – attraverso il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ha telefonato alla sua omologa venezuelana, Andrea Corao Faria, per trasmettere i ringraziamenti del governo italiano a seguito della visita consolare dell’incaricato di Affari in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ai connazionali Mario Burlò e Alberto Trentini, reclusi da più di dieci mesi al maxi-carcere El Rodeo 1, del Distretto capitale. Durante la chiamata – spiega una nota dalla Farnesina – il viceministro ha auspicato il compimento di “ulteriori passi in vista di una soluzione positiva della questione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
