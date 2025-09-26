I funerali di Claudia Cardinale | la data e il luogo scelto dalla famiglia

I funerali di Claudia Cardinale, scomparsa il 23 settembre all'età di 87 anni, si terranno martedì 30 settembre alle 14:30 nella Chiesa di Saint-Roch, nel primo arrondissement di Parigi. Lo ha annunciato il suo agente Laurent Savry all'Afp. Successivamente, sarà cremata "in presenza dei familiari. 🔗 Leggi su Today.it

