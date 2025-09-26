I funerali della volontaria investita e uccisa L’amore farà vivere per sempre la nostra Sylvia
Sesto Fiorentino, 26 settembre 2025 – Una chiesa gremita, dalle tinte giallo azzurre, ha dato ieri l’ultimo saluto a Sylvia Trallori, la 28enne morta dopo essere stata investita, l’11 settembre scorso, in via Gramsci a Quinto Basso, a poca distanza dalla Misericordia di Quinto dove era impegnata come volontaria. Fra i tantissimi che, nel pomeriggio di venerdì alla Pieve di San Martino, hanno partecipato ai funerali c’erano infatti molti confratelli e consorelle delle Misericordie con la divisa d’ordinanza gialla e azzurra, oltre a quella di Quinto, quelle di Sesto, Rifredi, Scarperia, Firenze e Fiesole solo per citarne poche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: funerali - volontaria
Sesto Fiorentino, ai funerali della volontaria suonano le sirene delle ambulanze
VILLA CARCINA - Lutto nella comunità di Cogozzo per la scomparsa avvenuta martedì scorso, 23 settembre, a 68 anni di Livia Lombardi in Facchetti. La donna era molto conosciuta in paese soprattutto per il suo impegno nel sociale, dall'oratorio a volontaria - facebook.com Vai su Facebook
I funerali della volontaria investita e uccisa, “L’amore farà vivere per sempre la nostra Sylvia” - Sesto Fiorentino: folla commossa alla Pieve di San Martino per i funerali della figlia del governatore della Misericordia di Quinto. Come scrive msn.com