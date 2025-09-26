I funerali della volontaria investita e uccisa L’amore farà vivere per sempre la nostra Sylvia

Lanazione.it | 26 set 2025

Sesto Fiorentino, 26 settembre 2025 –  Una chiesa gremita, dalle tinte giallo azzurre, ha dato ieri l’ultimo saluto a Sylvia Trallori, la 28enne morta dopo essere stata investita, l’11 settembre scorso, in via Gramsci a Quinto Basso, a poca distanza dalla Misericordia di Quinto dove era impegnata come volontaria. Fra i tantissimi che, nel pomeriggio di venerdì alla Pieve di San Martino, hanno partecipato ai funerali c’erano infatti molti confratelli e consorelle delle Misericordie con la divisa d’ordinanza gialla e azzurra, oltre a quella di Quinto, quelle di Sesto, Rifredi, Scarperia, Firenze e Fiesole solo per citarne poche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

