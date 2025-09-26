I fondi speculativi spogliano Cucinelli | sanzioni russe violate Titolo giù del 17%
Il gruppo nega: a Mosca solo il 2% dei ricavi, adesso valutiamo azioni legali. Dopo la sospensione, il tracollo a Piazza Affari. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il caso O’Keefe è anche italiano: così i fondi speculativi mettono le mani sul business del caro estinto
Le #Borse europee chiudono in rosso la seduta del 25 settembre. A #Milano, dove alla fine il #FtseMib cede lo 0,43%, l'attenzione è stata monopolizzata dal crollo di #BrunelloCucinelli (-17,3%), alle prese con le accuse dei fondi speculativi sulle sue attività in
La giunta favorisce le squadre e i due fondi speculativi oltre ogni limite umano. Che pena. Ma ci batteremo su tutto.
La bufera dei fondi speculativi. "Viola le sanzioni in Russia". Cucinelli finisce sotto attacco - In piena fashion week milanese, e all'indomani della presentazione delle collezioni femminili, Brunello Cucinelli (in foto) è finito suo malgrado nella bufera scatenata dai fondi speculativi.
Caso Cucinelli, focus sulle azioni a Piazza Affari dopo pioggia di sell. I commenti degli analisti, c'è chi dice ancora buy - Commenti sul caso Cucinelli arrivano dal governo Meloni e da Astorri, ex CEO di Bio-