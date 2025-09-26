i fatti vostri slitta la data di inizio problemi per anna falchi e montrucchio

Slitta la ripartenza de I Fatti Vostri. La nuova edizione dello storico programma diretto da Michele Guardì era prevista per il prossimo lunedì 29 settembre ma all’ultimo la Rai ha deciso di posticipare per alcuni problemi tecnici. Rinviato quindi il debutto della coppia inedita, ma già promettente, formata da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Quando inizia I Fatti Vostri con Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Con una nota la Direzione Daytime della Rai ha annunciato che la nuova edizione de I Fatti Vostri partirà il prossimo 6 ottobre 2025. Il motivo dello slittamento è stato condiviso chiaramente: “Per garantire il miglior allestimento della scenografia, conseguente al cambio di studio, e del nuovo gioco che animerà la trasmissione, la Direzione Daytime comunica che la partenza de I Fatti Vostri è stata posticipata a lunedì 6 ottobre alle 11. 🔗 Leggi su Dilei.it

