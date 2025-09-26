I Fatti Vostri 2025 | slitta la data di inizio Anna Falchi e Flavio Montrucchio al debutto dal 6 ottobre

Cambio di programma per tutti i fan de I Fatti Vostri 2025: nuova data d’inizio. Lo storico appuntamento del mattino di Rai 2, ideato da Michele Guardì, non partirà come previsto il 29 settembre, ma slitterà di una settimana. L’esordio della nuova edizione, guidata dalla collaudata Anna Falchi e dal nuovo volto Flavio Montrucchio, è fissato per lunedì 6 ottobre 2025 alle 11:10. Una scelta dettata da motivazioni tecniche e legate al nuovo assetto scenografico, che la Rai ha voluto perfezionare prima di riportare in onda la storica “piazza televisiva” amata dagli spettatori. Indice. Perché slitta la partenza de I Fatti Vostri 2025: la nuova data d’inizio. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

