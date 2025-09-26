i fan di villa davvero difficili per la squadra low

2025-09-26 01:16:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il difensore dell’Aston Villa Ezri Konsa ha paragonato l’inizio del club alla stagione allo scarto di retrocessione che ha affrontato durante la sua prima campagna al club nel 201920. La squadra di UNAI Emery era in Champions League la scorsa stagione e ha chiuso al sesto posto nella massima volo, ma non ha vinto nessuna delle prime cinque partite di campionato, segnando il loro primo gol in un pareggio per 1-1 a Newcomer Sunderland domenica. “Lo sentiamo, specialmente me sul retro”, ha detto Konsa internazionale in Inghilterra a TNT Sports dopo che Villa ha battuto Bologna in casa nella loro apertura della Europa League per la loro prima vittoria del 202526. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

