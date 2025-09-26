I due tempi di Stoccarda

Lo spirito della capitale del Baden Württemberg tra motori, calici e boccali.. Al calar della sera, dalla vetta dell’ “ Ago ” (come è soprannominata la torre della televisione dagli abitanti), dall’alto dei suoi 150 metri di altezza, la visione della città rivela già la sua natura attiva e operosa. Le luci ad intermittenza smorzano quella sensazione da fermo-immagine, classica da panorama serale che, a Stoccarda, è proprio difficile accostare. Quelle luci addizionali servono a segnalare la presenza di gru e mezzi da costruzione che, impossibili da non notare di giorno, invadono e modificano i normali percorsi cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it