I droni russi? Non venivano dalla Russia

26 set 2025

Nuovo blitz in vari aeroporti, ma la Danimarca ammette: «Mancano prove sul ruolo di Mosca». Frederiksen sente Rutte, oggi la Nato discute con l’Ue di difese aeree. Jet di Putin intercettati vicino Alaska e Lettonia. La Federazione: «Se ce li abbattete, sarà la guerra».. Zelensky show: «Ho l’arma segreta. Però dopo la pace non mi ricandido». Merz insiste: «Prestito da 140 miliardi agli alleati da rimborsare con gli asset nemici».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

