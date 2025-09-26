I dipinti di Santa Marta | il restauro

Pisatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il restauro di quattro dipinti della chiesa di Santa Marta conclude la campagna di riqualificazione strutturale che ha interessato l’edificio sacro negli ultimi anni, grazie al sostegno economico della Fondazione Pisa e sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza A.B.A.P. di Pisa e Livorno, in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dipinti - santa

I dipinti di Santa Marta: il restauro - Il restauro di quattro dipinti della chiesa di Santa Marta conclude la campagna di riqualificazione strutturale che ha interessato l’edificio sacro negli ultimi anni, grazie al sostegno economico dell ... Secondo pisatoday.it

Porta Santa Marta: via al restauro con 95mila euro - Sì al restyling di Porta Santa Marta, l’accesso nobile al salotto di Trezzo si rifà il look: 95mila euro per riportare agli antichi splendori anche la facciata dell’oratorio settecentesco collegato. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Dipinti Santa Marta Restauro