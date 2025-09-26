I dazi di Trump adesso spaventano davvero In un solo mese il vino italiano negli Usa fa -26%

Il mese di luglio ha azzerato tutto il vantaggio competitivo della prima parte dell'anno. Giù anche il prezzo medio e i consumi reali negli States. Uiv: "Serve campagna promozionale straordinaria".

