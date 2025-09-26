I dati della Polizia municipale | 353 verbali da gennaio Sette ritiri e 26 veicoli senza assicurazione
Sono stati presentati alla cittadinanza i dati relativi all’attività della Polizia municipale sul territorio di Castel Bolognese. Dall’inizio dell’anno al 19 settembre sono stati elevati complessivamente 353 verbali del Codice della Strada, con 7 patenti ritirate e 26 veicoli risultati privi di assicurazione. Tra i casi più significativi spiccano due episodi di persone fermate per alla guida senza patente mai conseguita: situazioni che testimoniano la pericolosità di comportamenti del genere per l’incolumità collettiva e che richiedono la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine. A questi si aggiungono 125 mezzi sanzionati perché non revisionati, 13 violazioni per l’uso del cellulare alla guida e un caso di guida in stato di ebbrezza, che ha comportato una notizia di reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
