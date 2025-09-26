I Chora & Will Days alle OGR per raccontare il Tempo | tra gli ospiti c' è anche Giorgio Chiellini

Torinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre Torino diventa il cuore pulsante di tre giorni dedicati al Tempo: personale e storico, biologico e politico, urbano e sociale. Alle OGR Torino e in altri luoghi iconici della città, arriva il festival ideato da Chora Media e Will Media insieme alle OGR Torino, l’hub della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chora - will

Summer Camp di Fondazione Cariparma: due giorni di formazione con Chora Media Academy

Chora Media, prima podcast company italiana, racconterà la poetica e l’arte del fotografo Guido Guidi

La qualità di Cirfood sbarca a Pompei. Svelato il ‘Chora’, ristorante del futuro

chora amp will daysI Chora &amp; Will Days alle OGR per raccontare il “Tempo”: tra gli ospiti c'è anche Giorgio Chiellini - Dal 26 al 28 settembre Torino diventa il cuore pulsante di tre giorni dedicati al Tempo: personale e storico, biologico e politico, urbano e sociale. Scrive torinotoday.it

chora amp will daysChora &amp; Will Days per raccontare il “Tempo”, il programma completo e come acquistare il pass - Dal 26 al 28 settembre Torino diventa il cuore pulsante di tre giorni dedicati al Tempo: personale e storico, biologico e politico, urbano e sociale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chora Amp Will Days