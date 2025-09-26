I Chora & Will Days alle OGR per raccontare il Tempo | tra gli ospiti c' è anche Giorgio Chiellini

Dal 26 al 28 settembre Torino diventa il cuore pulsante di tre giorni dedicati al Tempo: personale e storico, biologico e politico, urbano e sociale. Alle OGR Torino e in altri luoghi iconici della città, arriva il festival ideato da Chora Media e Will Media insieme alle OGR Torino, l’hub della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Domani iniziano i Chora & Will Days, il primo festival di Chora e @will_ita dedicato al tema del tempo. Ma se non sei riuscito a prendere i biglietti per partecipare ai panel puoi comunque passare per gli eventi aperti: ? Sabato dalle 11:00 saremo al @circolol - facebook.com Vai su Facebook

Dal 25 settembre al 19 ottobre 2025 sarà ospitato da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, nell’ambito dei Chora & Will Days, il progetto fotografico “I sogni dei vecchi”. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/09/dal-25-settembre-al-19-ottob - X Vai su X

