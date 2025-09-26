I carabinieri ritrovano la sua auto rubata ma quando lo chiamano si accorgono che sta male | uomo salvato a Caserta

Al telefono, i carabinieri hanno notato che l'uomo, del quale avevano rinvenuto la sua auto rubata da poco, stava male e si sono precipitati nella sua abitazione, salvandogli la vita. Il ladro dell'auto è stato arrestato.

