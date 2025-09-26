I capricci del principe Andrea sul jet di Epstein i nuovi documenti | la visita dopo l’evento contro la crudeltà sui bambini Spunta il nome di Elon Musk

Nella lista degli amici più stretti di Jeffrey Epstein, il nome del principe Andrea ritorna più volte. Non solo ospite di cartello del suo jet “ Lolita Express ”, per la quantità di giovani ragazze e minorenni trasportate, ma anche come cliente di sessioni di massaggi pagate con assegni da 200 dollari. A rivelarlo sono gli ultimi documenti pubblicati dal Congresso americano, che al momento è riuscito a togliere il lucchetto a 6 degli 8.544 documenti ricevuti riguardo allo scandalo del finanziere e della sua rete di sfruttamento e traffico sessuale. I viaggi tra isole e Florida e quei 200 dollari per «massaggi e yoga». 🔗 Leggi su Open.online