I capricci del principe Andrea sul jet di Epstein i nuovi documenti | la visita dopo l'evento contro la crudeltà sui bambini Spunta il nome di Elon Musk

Open.online | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella lista degli amici più stretti di Jeffrey Epstein, il nome del principe Andrea ritorna più volte. Non solo ospite di cartello del suo jet “ Lolita Express ”, per la quantità di giovani ragazze e minorenni trasportate, ma anche come cliente di sessioni di massaggi pagate con assegni da 200 dollari. A rivelarlo sono gli ultimi documenti pubblicati dal Congresso americano, che al momento è riuscito a togliere il lucchetto a 6 degli 8.544 documenti ricevuti riguardo allo scandalo del finanziere e della sua rete di sfruttamento e traffico sessuale.  I viaggi tra isole e Florida e quei 200 dollari per «massaggi e yoga». 🔗 Leggi su Open.online

capricci principe andrea jetI capricci del principe Andrea sul jet di Epstein, i nuovi documenti: la visita dopo l’evento contro la crudeltà sui bambini. Spunta il nome di Elon Musk - Il duca di York aveva uno stretto legame con il finanziere pedofilo e con la socia Ghislaine Maxwell. Scrive open.online

capricci principe andrea jetIl principe Andrea volò sul jet di Epstein e si fece fare dei massaggi - E' quanto emerge da nuovi documenti resi pubblici negli Usa. Segnala ansa.it

