I brutti | mostra foto-narrativa di Alessio Taormina
C’è qualcosa di profondamente sgradevole nella malattia mentale. Una bruttezza in cui da sempre la società cristallizza e confina il malato ai bordi del nostro mondo civile produttivo abile efficiente e meritorio: buoni dentro, cattivi fuori.Una mostra di fotografie e testi che racconta alcune. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: brutti - mostra
1925-2025: 100 anni di Silvano Avanzini. A Lucca una mostra celebrativa del grande maestro. Il 6 giugno 1925, a Viareggio, nasceva Antonio Giuseppe Avanzini, per tutti Silvano, una delle più importanti colonne della storia del Carnevale di questa città. Vinci - facebook.com Vai su Facebook