Un processo e il tifo per lui sono simili. A contare è soprattutto la passione. E infatti - scherza - "a volte non capisco chi ha giocato meglio". Parola del principe del Foro e tifoso doc Raffaele Della Valle (in foto con figlio e nipote), che dall’alto delle sue 85 primavere sa cosa dire: "Si apre una nuova era anche se rimane il rimpianto per cosa è stato Silvio Berlusconi per il Monza. Non conosco la nuova proprietà, mi auguro che possa essere all’altezza del loro predecessore. La mia è una fiducia al buio, un atto di speranza". Questo sabato probabilmente "sarò allo stadio col Padova". E sull’addio di Galliani? "Quando si chiude un ciclo è buona norma per chi subentra cambiare tutto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "I brianzoli? Pensano al lavoro"