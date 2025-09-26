Roma non molla i Balcani occidentali e quei Paesi sanno di poter contare sul supporto italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani lo ha ribadito vis a vis in occasione della Settimana di Alto Livello della 80ma Assemblea dell’Onu nella nuova riunione dei ministri degli Esteri dei Balcani occidentali e del gruppo “Amici dei Balcani occidentali”. Erano presenti ministri e i rappresentanti di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, insieme ad Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Slovacchia, Slovenia. Presente anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I Balcani possono contare su Roma, ma cresce la tensione in Serbia