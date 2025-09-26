HONOR Magic7 Pro si aggiorna ad Android 16 con MagicOS 10 | ecco tutte le novità

Tuttoandroid.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HONOR Magic7 Pro si aggiorna in Italia ad Android 16 e MagicOS 10: ecco tutte le novità in distribuzione per lo smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

honor magic7 pro si aggiorna ad android 16 con magicos 10 ecco tutte le novit224

© Tuttoandroid.net - HONOR Magic7 Pro si aggiorna ad Android 16 con MagicOS 10: ecco tutte le novità

In questa notizia si parla di: honor - magic7

Meno di 270€ per HONOR Magic7 Lite: batteria infinita, super display e tanta memoria

Bello, resistente e con tanta autonomia: prezzo più basso di sempre per HONOR Magic7 Lite

Questo è Honor Magic 8 Pro: design e specifiche confermate - Tutti i leak su Honor Magic 8 e 8 Pro: quello che sappiamo finora sui nuovi top di gamma tra specifiche tecniche, prezzo e uscita. Riporta gizchina.it

HONOR aggiorna i flagship più recenti; novità anche in casa Samsung e Motorola - I più recenti flagship canonici di HONOR, ovvero HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro, stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software, momentaneamente a partire dal mercato cinese (via Huawei Central), ... Si legge su tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Honor Magic7 Pro Aggiorna