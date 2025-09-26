Le acque di Victoria Harbour si trasformano in un palcoscenico magico quando Hong Kong celebra i suoi spettacoli acquatici più affascinanti. Tra dragon boat tradizionali che solcano le onde e installazioni artistiche contemporanee che galleggiano sulla superficie, la metropoli asiatica offre un’esperienza unica dove passato e futuro si incontrano nelle sue celebrazioni acquatiche. La sacra tradizione delle dragon boat di Tai O: un rituale millenario che ha sfidato il tempo. Nel pittoresco villaggio di pescatori di Tai O, la Dragon Boat Water Parade ha animato per generazioni le acque del canale principale, trasformando il borgo in un teatro sacro decorato con bandiere festose. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Hong Kong: dove l’acqua diventa spettacolo tra tradizione e modernità