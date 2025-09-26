Hojlund | Vi svelo cosa mi chiede Conte Milan? Lo Scudetto è una responsabilità poi l’annuncio sul futuro e non solo

Spazionapoli.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasmus Hojlund, neo attaccante del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo nuovo club e tanto, tantissimo altro. L’esperienza di Rasmus Hojlund a Napoli è iniziata molto bene. La rete siglata a Firenze ha già dato prova delle qualità del danese, il quale porterà sulle spalle il peso dell’attacco azzurro. Intanto, però, il calciatore ha rilasciato una lunga intervista dove sono stati svelati alcuni dettagli molto importanti. Hojlund: “Contro il Milan sarà difficile. Lo scudetto è una responsabilità”. Rasmus Hojlund, nuovo calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Repubblica” analizzando le sue prime sensazioni in maglia azzurra e tanto altro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

hojlund vi svelo cosa mi chiede conte milan lo scudetto 232 una responsabilit224 poi l8217annuncio sul futuro e non solo

© Spazionapoli.it - Hojlund: “Vi svelo cosa mi chiede Conte. Milan? Lo Scudetto è una responsabilità “, poi l’annuncio sul futuro e non solo

In questa notizia si parla di: hojlund - svelo

“Vi svelo perché Hojlund non ha ancora firmato col Napoli”, Romano racconta dettagli inediti

Hojlund si presenta ai tifosi: “Sono nel miglior club d’Italia. Vi svelo i miei obiettivi con il Napoli”, poi l’incredibile annuncio sui tifosi

hojlund svelo cosa chiedeHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa" - Lo ha detto Rasmus Hojlund nella sua intervista di questa mattina al quotidiano Repubblica. tuttonapoli.net scrive

Hojlund: “Nel nuoto ero un bimbo da record. Ronaldo il mio modello, a Napoli per fare tanti gol” - Intervista all’attaccante danese, tornato in Italia dopo due stagioni al Manchester United: “A 22 anni ho già un bel po’ di esperienze alle mie spalle. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Svelo Cosa Chiede