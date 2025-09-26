Rasmus Hojlund, neo attaccante del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo nuovo club e tanto, tantissimo altro. L’esperienza di Rasmus Hojlund a Napoli è iniziata molto bene. La rete siglata a Firenze ha già dato prova delle qualità del danese, il quale porterà sulle spalle il peso dell’attacco azzurro. Intanto, però, il calciatore ha rilasciato una lunga intervista dove sono stati svelati alcuni dettagli molto importanti. Hojlund: “Contro il Milan sarà difficile. Lo scudetto è una responsabilità”. Rasmus Hojlund, nuovo calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Repubblica” analizzando le sue prime sensazioni in maglia azzurra e tanto altro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Hojlund: "Vi svelo cosa mi chiede Conte. Milan? Lo Scudetto è una responsabilità ", poi l'annuncio sul futuro e non solo