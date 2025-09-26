Hojlund intervistato da Repubblica, a firma Marco Azzi. «In piscina da bambino nuotavo forte, feci il record di categoria per i 2003nello stile libero. Quando ho smesso, il mio allenatore mi supplicò di tornare: era convinto che sarei diventato un professionista». Invece Rasmus Hojlund scelse di seguire le orme di papà Anders, calciatore semi-pro. Hojlund, qual è il suo primo ricordo? «Non ho una buona memoria ma se chiudo gli occhi mi rivedo in macchina con papà che mi critica dopo una brutta partita, mentre torniamo a casa: “Devi dare di più se vuoi davvero diventare un professionista”. Quasi mai mi diceva “bravo Rasmus”, per capirci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: «Uno dei miei primi ricordi è papa che mi critica dopo una partita. Il mio modello è Ronaldo, mai stato il più talentuoso»