Hojlund | Uno dei miei primi ricordi è papà che mi critica dopo una partita Il mio modello è Ronaldo mai stato il più talentuoso

Hojlund intervistato da Repubblica, a firma Marco Azzi. «In piscina da bambino nuotavo forte, feci il record di categoria per i 2003nello stile libero. Quando ho smesso, il mio allenatore mi supplicò di tornare: era convinto che sarei diventato un professionista». Invece Rasmus Hojlund scelse di seguire le orme di papà Anders, calciatore semi-pro. Hojlund, qual è il suo primo ricordo? «Non ho una buona memoria ma se chiudo gli occhi mi rivedo in macchina con papà che mi critica dopo una brutta partita, mentre torniamo a casa: “Devi dare di più se vuoi davvero diventare un professionista”. Quasi mai mi diceva “bravo Rasmus”, per capirci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund: «Uno dei miei primi ricordi è papà che mi critica dopo una partita. Il mio modello è Ronaldo, mai stato il più talentuoso»

In questa notizia si parla di: hojlund - miei

Hojlund si presenta ai tifosi: “Sono nel miglior club d’Italia. Vi svelo i miei obiettivi con il Napoli”, poi l’incredibile annuncio sui tifosi

Hojlund: «Uno dei miei primi ricordi è papa che mi critica dopo una partita. Il mio modello è Ronaldo, mai stato il più talentuoso»

Hojlund - ? - X Vai su X

#NapoliPisa, le #formazioni ufficiali: dentro #Gilmour ed #Elmas, confermato #Hojlund https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli-Pisa--le-formazioni-ufficiali--dentro-Gilmour-ed-Elmas--confermato-Hojlund-142913.aspx - facebook.com Vai su Facebook

Hojlund: «Uno dei miei primi ricordi è papa che mi critica dopo una partita. Il mio modello è Ronaldo, mai stato il più talentuoso» - Hojlund: «ho sempre dovuto lavorare più duramente di altri e ne sono consapevole. Segnala ilnapolista.it

Hojlund, primi contatti tra Milan e agente del giocatore - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it