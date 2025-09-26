Hojlund svela cosa gli ripete Conte da quando è a Napoli | Me lo chiede in continuazione è preoccupato

Rasmus Hojlund svela qual è la richiesta che Conte gli sta facendo con insistenza da quando l'attaccante è arrivato al Napoli. L'attaccante danese: "Me lo chiede in continuazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: hojlund - svela

Hojlund Juve, l’attaccante esce allo scoperto e svela il suo futuro! Ha espresso dove vuole giocare nella prossima stagione, ecco le sue dichiarazioni

Calciomercato Milan, Moretto svela: “Ecco la volontà di Hojlund”

Hojlund Milan, l’esperto svela in diretta la situazione: cosa serve per chiudere

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato dei retroscena sulla nuova punta del Napoli: Rasmus Hojlund. - facebook.com Vai su Facebook

Il #Napoli svela le maglie #Champions: home, away e una terza divisa esclusiva, diversa da quella della Serie A. La maglia è già in vendita sul webstore ufficiale del club al prezzo di 140 euro. Su X , i testimonial sono #Hojlund, #Gutierrez ed #Elmas. https://il - X Vai su X

Hojlund svela cosa gli ripete Conte da quando è a Napoli: “Me lo chiede in continuazione, è preoccupato” - Rasmus Hojlund svela qual è la richiesta che Conte gli sta facendo con insistenza da quando l'attaccante è arrivato al Napoli ... Secondo fanpage.it

Hojlund subito titolare, Romano svela: "Ecco cosa ha colpito Conte in particolare" - Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha raccontato alcuni retroscena legati all’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. Lo riporta tuttonapoli.net