Hojlund sicuro | Non il più talentuoso ma lavoro più degli altri Meglio di me solo questi tre

Hojlund, attaccante del Napoli, si racconta a La Repubblica e commenta i suoi rivali nel reparto offensivo in Serie A. Le sue parole. Il nuovo attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato della sua carriera, dei modelli a cui si ispira e della sua visione del calcio. Il centravanti danese classe 2003, arrivato quest’estate dal Manchester United, ha sottolineato come il suo percorso sia stato costruito più sulla determinazione che sul talento naturale. IL MODELLO CRISTIANO – «Nella mia carriera non mi sono mai sentito il più talentuoso del gruppo, anche se per giocare nel Manchester United o nel Napoli devi essere un attaccante di un certo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund sicuro: «Non il più talentuoso, ma lavoro più degli altri. Meglio di me solo questi tre»

Hojlund-Napoli, ci siamo! Lo United dice sì al prestito oneroso, le cifre dell'accordo - Ieri pomeriggio, Napoli e Manchester United in videoconferenza hanno cominciato presto a lavorare per ... Si legge su gazzetta.it

Hojlund al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Napoli - È Rasmus Hojlund l'attaccante scelto dal Napoli e da Antonio Conte per sostituire l'infortunato Lukaku. Secondo gazzetta.it