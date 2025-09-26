Hojlund | Nel Napoli ci sono attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino aspettiamo con ansia Lukaku

Hojlund: “Nel Napoli ci sono attaccanti bravi, ma aspettiamo con ansia Lukaku, da lui abbiamo tutti da imparare, qui cultura calcistica speciale e ambiente familiare, un onore giocare al Maradona”. Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. Queste le sue parole: Bergamo, poi due stagioni a Manchester, adesso Napoli: la sua è una vita da globetrotter. “Prima avevo giocato anche in Austria, dopo aver lasciato da piccolo la Danimarca. A 22 anni ho già un bel po’ di esperienze alle mie spalle. Ma adesso sono a Napoli e conto di fermarmi”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Hojlund: ”Nel Napoli ci sono attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino, aspettiamo con ansia Lukaku”

