Hojlund | Felice a Napoli contro il Milan sarà una gara importante

Forzazzurri.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasmus Hojlund ha parlato al quotidiano Repubblica, raccontando il suo presente a Napoli e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hojlund felice a napoli contro il milan sar224 una gara importante

© Forzazzurri.net - Hojlund: “Felice a Napoli, contro il Milan sarà una gara importante”

In questa notizia si parla di: hojlund - felice

Gianluca Di Marzio: “Mi è appena arrivata una notizia poco felice su Hojlund”. Il ‘piano B’ costa 25 milioni

Fiorentina-Napoli 1-3, Hojlund: “Felice di essere in questa squadra meravigliosa”

Hojlund, esordio da sogno: “Felice per il gol, ora testa alla Champions”

hojlund felice napoli controHojlund: “Felice a Napoli, contro il Milan sarà una gara importante” - Hojlund: “Felice a Napoli, contro il Milan sarà una gara importante” Rasmus Hojlund ha parlato al quotidiano Repubblica, raccontando il suo presente a ... Lo riporta forzazzurri.net

Hojlund: "Il Milan mi aveva cercato? Sono felice a Napoli" - Devo migliorare il mio italiano, Conte continua a chiedermi se ho capito" ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Felice Napoli Contro