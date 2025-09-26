Hojlund, il danese parla del suo ritorno in Serie A: l’attaccante, seguito in passato dai bianconeri, si appresta a diventare un pilastro del Napoli. Un nome che in passato era stato accostato anche alla Juventus, un talento che ora sta facendo le fortune del Napoli. Rasmus Hojlund, centravanti danese classe 2003, è uno dei protagonisti più attesi di questo campionato. In una lunga intervista concessa a La Repubblica, l’ex obiettivo bianconero ha parlato del suo ritorno in Serie A, della sua nuova vita a Napoli e delle sue ambizioni, stilando anche una personale classifica dei migliori bomber del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hojlund esce allo scoperto: «Se mi hanno cercato altre squadre in estate? Sono sincero e vi dico questo». Poi parla di Vlahovic