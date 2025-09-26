Hojlund esce allo scoperto | Se mi hanno cercato altre squadre in estate? Sono sincero e vi dico questo Poi parla di Vlahovic

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hojlund, il danese parla del suo ritorno in Serie A: l’attaccante, seguito in passato dai bianconeri, si appresta a diventare un pilastro del Napoli. Un nome che in passato era stato accostato anche alla  Juventus, un talento che ora sta facendo le fortune del  Napoli.  Rasmus Hojlund, centravanti danese classe 2003, è uno dei protagonisti più attesi di questo campionato. In una lunga intervista concessa a  La Repubblica, l’ex obiettivo bianconero ha parlato del suo ritorno in Serie A, della sua nuova vita a  Napoli  e delle sue ambizioni, stilando anche una personale classifica dei migliori bomber del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hojlund esce allo scoperto se mi hanno cercato altre squadre in estate sono sincero e vi dico questo poi parla di vlahovic

© Juventusnews24.com - Hojlund esce allo scoperto: «Se mi hanno cercato altre squadre in estate? Sono sincero e vi dico questo». Poi parla di Vlahovic

In questa notizia si parla di: hojlund - esce

Hojlund Juve, l’attaccante esce allo scoperto e svela il suo futuro! Ha espresso dove vuole giocare nella prossima stagione, ecco le sue dichiarazioni

Tare esce allo scoperto: "Hojlund sarebbe una buona opzione. Anche Vlahovic in corsa" - A dirlo è stato il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita dell’esordio in Coppa Italia ... tuttomercatoweb.com scrive

Maledetto United: da Martial e Pogba a Hojlund, quando i big sfioriscono a Manchester - La possibile partenza di Rasmus Hojlund direzione Milano si inserisce in un filone consolidato: il Manchester United non è riuscito a valorizzare molti dei giocatori che ha acquistato negli ultimi ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Esce Scoperto Hanno