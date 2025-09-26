Hojlund | Dopo Lukaku Vlahovic e Lautaro ci sono io Rasmus A 22 anni ho girato tanto ma voglio fermarmi a Napoli

2025-09-26 07:26:00 Fermi tutti! Federico Targetti 26 set 2025, 09:26 Ultimi aggiornamenti: 26 set 2025, 09:26 Il centravanti danese lancia la propria sfida ai migliori nel ruolo in Serie A Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Manchester United, ha parlato a La Repubblica: “In piscina da bambino nuotavo forte, feci il record di categoria per i 2003nello stile libero. Quando ho smesso, il mio allenatore mi supplicò di tornare: era convinto che sarei diventato un professionista. La mia è una famiglia di sportivi, mamma correva nella nazionale di atletica, io ho giocato anche a tennis. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

