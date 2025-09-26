Hockey Torneo amichevole under 12 Bravi i giovani di Bondeno
Dopo la pausa estiva, anche le giovanili dell’ HC Bondeno stanno scaldando i motori in vista della stagione agonistica ormai alle porte. Sabato scorso i ragazzi di coach Ghisellini e le ragazze di coach Cotelli hanno partecipato al torneo amichevole under 12 di Brescia, intitolato a Gigi Tempini. Già in forma entrambe le squadre, che hanno affrontato in un girone all’italiana i pari età delle formazioni di Brescia a Cernusco, presentatesi con le rispettive formazioni maschili. Punteggio pieno e tre vittorie in altrettante partite per i ragazzi matildei, due vittorie ed una sola sconfitta, proprio con la formazione maschile di Bondeno, per le ragazze tremende di coach Cotelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
