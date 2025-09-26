hockey ghiaccio nella serata di ice league successi importanti per bolzano e val pusteria

Buone notizie per le squadre di casa nostre dalla serata di ICE Hockey League 2025-2026. Bolzano e Val Pusteria, infatti, vincono entrambi i loro match e proseguono l’inseguimento verso la vetta della classifica generale. BOLZANO-FERENCVAROS 2-0 Nel primo periodo i Foxes passano subito in vantaggio grazie a DiGiacinto al minuto 7:59, quindi raddoppio di Misley al 23:07, la rete che chiude i conti e regala i 3 punti ai padroni di casa. VAL PUSTERIA-RED BULL SALISBURGO 2-1 Gli austriaci passano in vantaggio dopo 5:26 con la rete di Corcoran, ma la risposta dei Lupi arriva nel secondo periodo. Prima il pareggio di Ticar al 27:32, quindi sorpasso di Purdeller al 31:40. 🔗 Leggi su Oasport.it

