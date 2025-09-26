Ho scelto mia figlia non la perfezione | Alyssa Milano si toglie le protesi e manda in frantumi un mito di Hollywood

Alyssa Milano, l’attrice cinquantaduenne nota per il suo indimenticabile ruolo in Streghe e come figura chiave nella diffusione del movimento #MeToo, ha recentemente rivelato una decisione profondamente personale: la rimozione delle sue protesi al seno. Questo gesto, annunciato tramite un post su Instagram che la ritraeva in camice ospedaliero, va ben oltre un semplice intervento estetico, configurandosi come una potente dichiarazione di libertà, autenticità e riscatto personale. La motivazione dietro la scelta di Milano è intrisa di un profondo desiderio di auto-liberazione. “ Oggi mi libero dalle false narrazioni, da quelle parti di me che non sono mai state realmente parte di me ” ha scritto l’attrice. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Ho scelto mia figlia, non la perfezione”: Alyssa Milano si toglie le protesi e manda in frantumi un mito di Hollywood

