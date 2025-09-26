Highlights Gol Inter Juve Primavera i bianconeri ribaltano e vincono il derby d’Italia | i VIDEO delle reti di Finocchiaro Rizzo e Merola

Highlights Gol Inter Juve Primavera nella grande vittoria in rimonta. Le immagini salienti del match della 6ª giornata. Una vittoria di carattere, di orgoglio e di importanza capitale. La Juve Primavera espugna il campo dell’ Inter per 3-1 e si aggiudica un Derby d’Italia fondamentale per il morale e per la classifica. I ragazzi di Simone Padoin, sotto di un gol all’intervallo, hanno giocato una ripresa straordinaria, ribaltando il risultato con una prestazione da grande squadra. Il primo tempo era stato equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. La Juve si era resa pericolosa con Leone e Biggi, ma a passare in vantaggio era stata l’ Inter al 28? minuto: Kukulis è stato il più lesto a ribadire in rete una respinta corta del portiere Huli, chiudendo la prima frazione sull’1-0 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

